Елена Синица Пермский край сумел полностью погасить кредиты в коммерческих банках Это было сделано за счёт образовавшегося профицита бюджета в 25,5 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

За девять месяцев 2021 года бюджет Пермского края исполнен с профицитом в 25,5 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания сообщила министр финансов Екатерина Тхор.

Как пояснила глава краевого минфина, вся эта сумма была направлена на погашение кредитов региона в коммерческих банках. Таким образом, в кредитных организациях у края задолженности больше нет. Остаётся только долг перед федеральным бюджетом в размере 14,9 млрд руб.

Доходы краевой казны за девять месяцев составили 141,9 млрд руб. (годовой план — 166,1 млрд руб.), расходы — 116,4 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объёме 110,7 млрд руб., что составляет 91,1% годового плана. При этом наибольший рост отмечается по налогу на прибыль — 57,8 млрд руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В случае с расходами отмечается низкий уровень освоения средств на строительство объектов общественной инфраструктуры. На 2021 год в целом на эти цели заложено 6,3 млрд руб., а израсходовано на данный момент 1,3 млрд руб.

Средства на дорожный фонд израсходованы на 53,2%. План 2021 года — 19,3 млрд руб., за девять месяцев потрачено 10,2 млрд руб.

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