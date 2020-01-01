Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Там нужен человек, который будет разруливать» Юлия Тавризян рассказала о своём уходе с поста директора ПГХГ Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Тавризян

Пермская государственная художественная галерея

Директор (уже бывший) Пермской художественной галереи Юлия Тавризян, которая отказывается комментировать в СМИ своё увольнение, написала пост в фейсбуке, где благодарит коллектив музея за сотрудничество, а друзей и коллег — за поддержку.

«Я считала этот пост (директорский. — Ред.) высокой честью все десять лет, которые я возглавляла Perm State Art Gallery Пермскую галерею, и считаю счастьем все 36 лет, которые я в ней работаю, — пишет Юлия Тавризян. — Музей — сложнейший организм, который требует огромного внимания и слаженной работы большого коллектива по сохранению коллекции. (...)

Команда, которая сейчас у нас есть, — выдающаяся. Это люди, которые на своих местах и за свою смешную зарплату делают намного больше, чем написано в их должностных инструкциях. Это люди, которые не выключают мозг после того, как вышли с работы. Я очень-очень надеюсь, что все они продолжат работать вместе и делать общее дело. Я не называю всех по именам, потому что их почти 70 человек, ярких и прекрасных.

И, да, заявление об уходе с поста директора написано. Пока я на месте, буду по-прежнему рада всех видеть. У меня есть наследственные обязательства по отношению к галерее. Да и дел много начато. Но, как говорится, предложениям открыта и «переезд возможен» (кажется, так пишут в резюме).

Огромное спасибо всем, кто сегодня мне писал и звонил! Как будто день рождения) Столько прекрасных слов в свой адрес услышала! Постараюсь соответствовать».

Пост собрал сотни сочувственных комментариев, в том числе от известных музейщиков, культурологов и искусствоведов из Москвы, Екатеринбурга и из-за рубежа.

В комментарии «Новому компаньону» Юлия Тавризян сообщила, что пока не написала заявление о приёме на работу в качестве заместителя директора, но склоняется к тому, чтобы это сделать. Новому директору галереи Вячеславу Торчинскому она желает удачи и надеется, что ему удастся завершить строительство нового музейного здания.

Юлия Тавризян, искусствовед, музейщик, куратор:

— Пока остаюсь на какое-то время в любом случае. Что касается Торчинского, то, может, ему и правда удастся достроить галерею. Там нужен реально человек, который будет разруливать. Каждый день возникают вопросы согласования, условия взаимодействия, ну и т. п. То, что мне, естественно, тяжело.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермской государственной художественной галереи, а прежний директор Юлия Тавризян продолжит работу в качестве его заместителя.





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