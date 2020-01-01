Елена Синица Президенту Пермской художественной галереи присвоили звание почётного гражданина края Надежду Беляеву наградили за значительный вклад в развитие культуры и искусства региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Надежда Беляева

Константин Долгановский

Президенту Пермской художественной галереи Надежде Беляевой присвоили звание почётного гражданина Пермского края. Такое решение приняли депутаты краевого парламента на пленарном заседании 25 ноября.

«Надежда Владимировна 45 лет своей жизни посвятила развитию Пермской художественной галереи. Из них 36 лет она была директором, а с 2012 года является президентом учреждения. За эти годы она создала немало событий, которые повлияли на формирование имиджа Пермского края как уникального места в культурном пространстве России, — сказала первый зампредседателя краевого правительства Ольга Антипина. — О Надежде Владимировне можно говорить долго, но думаю, что каждый, кто находится в зале, прекрасно знает о её деятельности в Пермской художественной галерее».





Надежду Беляеву наградили за значительный вклад в развитие культуры и искусства Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность.





Напомним, представление губернатору Прикамья о присвоении Беляевой звания почётного гражданина Пермского края было рассмотрено в августе на заседании Пермской гордумы.





Депутат Наталья Рослякова тогда отметила, что при Надежде Беляевой галерея стала одним из крупнейших художественных музеев страны. За присуждение почётного звания депутаты проголосовали единогласно.

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