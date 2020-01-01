Пермская дума поддержала предложение о присвоении президенту Пермской художественной галереи звания почётного гражданина края
Решение принято единогласно
Во вторник, 24 августа, на заседании Пермской думы было рассмотрено представление губернатору Прикамья о присвоении звания почётного гражданина Пермского края президенту Пермской художественной галереи Надежде Беляевой за особо выдающиеся заслуги в культуре и искусстве.
На рассмотрении вопроса депутат Наталья Рослякова отметила, что трудовой стаж Надежды Беляевой составляет 58 лет, и 45 из них она проработала в ПГХГ. При ней Пермская галерея стала одним из крупнейших художественных музеев страны, в коллекции на сегодняшний день насчитывается 50 тыс. единиц хранения.
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