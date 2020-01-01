Пермская дума поддержала предложение о присвоении президенту Пермской художественной галереи звания почётного гражданина края Решение принято единогласно Поделиться Поделиться Твитнуть

Надежда Беляева

Константин Долгановский

Во вторник, 24 августа, на заседании Пермской думы было рассмотрено представление губернатору Прикамья о присвоении звания почётного гражданина Пермского края президенту Пермской художественной галереи Надежде Беляевой за особо выдающиеся заслуги в культуре и искусстве.

На рассмотрении вопроса депутат Наталья Рослякова отметила, что трудовой стаж Надежды Беляевой составляет 58 лет, и 45 из них она проработала в ПГХГ. При ней Пермская галерея стала одним из крупнейших художественных музеев страны, в коллекции на сегодняшний день насчитывается 50 тыс. единиц хранения.

За присуждение президенту галереи звания почётного гражданина Пермского края депутаты думы проголосовали единогласно.

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