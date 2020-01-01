Елена Синица Банкротство по плану Депутаты заксобрания обсудили финансовое состояние Пермского свинокомплекса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 24 ноября, состоялось заседание комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края. На нём зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов предоставил информацию о финансовых показателях и устойчивости АО «Пермский свинокомплекс» за девять месяцев 2021 года.

С начала года обществом был получен убыток в размере 306,9 млн руб., отметил Чибисов. Кредиторская задолженность составила 928,9 млн руб. В июле один из кредиторов направил иск в суд с заявлением о банкротстве свинокомплекса. С 1 октября введена процедура наблюдения в соответствии с законом о банкротстве.

Кроме этого, зампредседателя сообщил, что свинопоголовье выкупил региональный сельхозпроизводитель «Уралагро». Сейчас между свинокомплексом и производителем заключён договор на оказание услуг по производству свинины. На этом доклад Чибисова и завершился.

«Тот документ (информация о финансовых показателях. — Ред.), который мы видим, — это несерьёзно. Такое тяжёлое положение, а нам предоставляют такое. Это говорит о том, что правительство либо само никак не контролирует ситуацию, либо скрывает от нас эту информацию. Алексей Валерьевич, в какой срок вы предоставите нормальный отчёт о финансовом положении?» — возмутилась председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.

Чибисов ответил, что бухгалтерский баланс будет предоставлен сегодня. На что Зырянова отметила, что «баланс, конечно, хорошо тем, кто его понимает», но депутатов интересует информация о финансовой устойчивости.

В соответствии с законом о банкротстве, продолжил Чибисов, сейчас назначен внешний управляющий. Он на данный момент формирует реестр кредиторов. И вот дальнейшая судьба в части продолжения хозяйственной деятельности, по словам министра, как раз таки будет определена на первом заседании собрания кредиторов.

«Я хочу понять, какова сейчас стратегия правительства. Вы просто плывёте по течению или, может, скоро придёте за субсидией? Что происходит-то? Какое-то безразличное отношение», — сказала Зырянова.

Чибисов, в свою очередь, уверил, что комплекс не будет обращаться за субсидией, так как это невозможно из-за статуса банкротства.

«То есть просто сдаём за копейку предприятие? В рамках процедуры банкротства всё будет реализовано в пользу кредитора?» — уточнила председатель комитета.

Чибисов отвечать не стал, так как, по его мнению, вопрос стратегии развития комплекса в повестке комитета не стоит.

Елена Зырянова вновь обратила внимание на то, что хотелось бы услышать конкретные сроки получения полноценной информации о финансовом положении, а не «очередной отписки». В частности, интересует информация о перспективах, так как «субсидия выдавалась, деньги истрачены, а ситуация только ухудшилась».

Субсидия пошла на приобретение кормов и выплату зарплат сотрудников, так что Контрольно-счётная палата (КСП) сможет убедиться в целевом расходовании, сказал Чибисов, вновь проигнорировав вопрос о сроках.

«Последние два года депутаты поднимают вопрос, что надо избавляться от этого актива. Логически пришли к ситуации, что предприятие банкротится, — высказал мнение депутат Олег Постников. — Каждый раз правительство приходило за поддержкой в виде субсидии. Мы понимаем социальную ответственность перед жителями того населённого пункта. Тем не менее стратегию развития надо было думать раньше. В том числе рассматривать продажу актива».

«Банкротство по плану, что ли, было? Это как бы нормальная реализация вашего плана? Или это всё же чрезвычайная ситуация?» — продолжила Зырянова.

У правительства никогда не было планов, целей и задач, связанных с доведением предприятия до банкротства, ответил Чибисов. А вот тяжёлая финансовая ситуация была связана с решениями судов: предприятие было обязано хранить свинопоголовье. Как выяснилось в ходе обсуждения, безвозмездно, что, по мнению Елены Зыряновой — «вредительство».

Затем депутаты вновь вернулись к вопросу предоставления полноценного отчёта. Как отметила Зырянова, вопрос могли бы снять с контроля, но финансовый отчёт принесли «на полстранички и на отвяжитесь».

В результате было принято решение представить информацию к 1 марта 2022 года, так как в феврале состоится суд по избранию дальнейшего пути деятельности предприятия.

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