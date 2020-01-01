«Пермский свинокомплекс» погасил перед сотрудниками долг в 3,5 млн руб. Предприятие задолжало 177 сотрудникам Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Пермский свинокомплекс» своевременно не выплатило зарплату за апрель 2021 г. 177 сотрудникам. Сумма задолженности составила более 3,5 млн руб. О результатах прокурорской проверки сообщает пресс-служба надзорного органа.

Гендиректору предприятия было внесено представление и объявлено предостережение. Как пояснили в прокуратуре, в настоящее время сельхозпредприятие погасило долг в полном объёме.

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