«Пермский свинокомплекс» погасил перед сотрудниками долг в 3,5 млн руб.
Предприятие задолжало 177 сотрудникам
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АО «Пермский свинокомплекс» своевременно не выплатило зарплату за апрель 2021 г. 177 сотрудникам. Сумма задолженности составила более 3,5 млн руб. О результатах прокурорской проверки сообщает пресс-служба надзорного органа.
Гендиректору предприятия было внесено представление и объявлено предостережение. Как пояснили в прокуратуре, в настоящее время сельхозпредприятие погасило долг в полном объёме.
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