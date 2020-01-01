Елена Синица Пермский свинокомплекс может получить субсидию в 116,1 млн руб. Ассигнования связаны с тяжёлым финансовым положением предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

АО «Пермский свинокомплекс» может получить субсидию из краевого бюджета в размере 116,1 млн руб. Соответствующий законопроект внёс в Законодательное собрание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В финансово-экономическом обосновании сообщается, что свинокомплекс на сегодняшний день находится в сложной финансовой ситуации и испытывает нехватку оборотных средств. Указывается, что это, в свою очередь, связано с ростом цен на ячмень, пшеницу, горох, объём которых составляет 67% от общего объёма сырья для приготовления комбикормов.





В качестве ещё одной причины названо снижение закупочных цен на мясо свиней в период с июня 2020-го по апрель 2021 года.





По итогам первого квартала, 2021 года убыток Пермского свинокомплекса составил 161,1 млн руб.





Так, 69,3 млн руб. от суммы субсидии планируется потратить на зерновые и бобовозерновые культуры для приготовления комбикорма. Ещё 29,7 млн руб. направят на оплату труда работников. Помимо этого, 11,3 млн руб. пойдёт на погашение кредиторской задолженности по электроэнергии и 5,6 млн руб. — на ветеринарные препараты.





Отмечается, что выделенные средства позволят приобрести ячмень, пшеницу и горох в количестве 4,4 тыс. тонн и обеспечить бесперебойную производственную деятельность предприятия.





Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента в мае.

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