Олеся Максименко Пермяку, перерезавшему трос промышленных альпинистов, вынесен новый приговор Пенсионер получил шесть лет колонии строгого режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

На основании вердикта присяжных заседателей Ленинский районный суд Перми вынес приговор 72-летнему пенсионеру, обвиняемому в покушении на убийство, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Он получил шесть лет колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.

Напомним, в августе 2019 года во время проведения ремонтных работ на фасаде жилого дома на ул. Пушкина пенсионер перерезал трос промышленных альпинистов. Один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй успел подняться по другому фиксирующему тросу.

С места преступления мужчина скрылся и заявил о своей непричастности к преступлению.

В марте 2021 года Ленинский районный суд переквалифицировал статью о покушении на убийство двух лиц на менее тяжкую — угрозу убийством — и приговорил обвиняемого к одному году и шести месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением и лечением у психиатра. Однако надзорное ведомство добилось отмены приговора и пересмотра дела.

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