В Перми осуждён пенсионер, который перерезал трос промышленных альпинистов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми вынесли приговор пенсионеру, который в августе 2019 года во время ремонтных работ на фасаде жилого дома по ул. Пушкина, перерезал трос промышленных альпинистов. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе.

Пенсионер был приговорён к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением и лечением у психиатра, сообщает ТК «Рифей».

Суд переквалифицировал статью о покушении на убийство двух лиц на менее тяжкую — угрозу убийством.

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