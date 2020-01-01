Мария Сыропятова В расписании пермского аэропорта появились прямые перелёты в Салехард Время в пути — 2 часа 15 минут Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появились прямые перелёты из Перми в Салехард. Первый рейс авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует выполнить 30 ноября 2021 года. Затем регулярные авиаперелёты из Перми в Салехард будут осуществляться по вторникам и пятницам, вылет — в 10:50. Время в пути — 2 часа 15 минут.

Напомним, что недавно Росавиация расширила перечень субсидируемых регулярных авиаперелётов из Перми за счёт Нового Уренгоя и Салехарда.

В расписании пермского аэропорта уже стоял прямой регулярный рейс из Перми в Новый Уренгой по средам с вылетом в 10:40. Сейчас полётная программа дополнена ещё одним авиарейсом в субботу с вылетом в 10:50 из Перми. Оба рейса выполняются авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Время в пути — 2 часа 15 минут.

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