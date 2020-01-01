Мария Сыропятова Из Перми можно будет улететь прямым рейсом в Новый Уренгой и Салехард В Росавиации расширили число субсидируемых авиаперелётов из столицы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Перечень субсидируемых авиаперелётов из Перми пополнился двумя новыми направлениями — Новым Уренгоем и Салехардом. Приказ Росавиации с изменениями был принят 16 ноября 2021 года.

В расписании пермского аэропорта уже стоят прямые авиаперелёты из Перми в Новый Уренгой. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» поставила рейсы по средам с вылетом из Перми в 10:40. В аэропорт Нового Уренгоя прибытие самолета по расписанию в 12:55 местного времени. Время в пути — 2 часа 15 минут.

Прямые авиаперелёты из Перми в Салехард пока в расписании аэропорта «Большое савино» пока не стоят. Однако, согласно приказу Росавиации, будут субсидироваться авиаперелёты «ЮВТ Аэро» из Перми в Салехард.

По обоим направлениям субсидии авиакомпании будут предоставлены до конца года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Напомним, что с конца сентября расписание аэропорта «Большое Савино» пополнилось пятью новыми направлениями из Перми в российские города. Благодаря федеральному и региональному финансированию из краевой столицы теперь можно напрямую улететь в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск и Челябинск.

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