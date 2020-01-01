Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Павел Селуков выбыл из проекта «Гостиница «Центральная» Пьесу напишут Ксения Гашева и Валентин Донсков Поделиться Поделиться Твитнуть

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Как стало известно «Новому компаньону», Театр-Театр и режиссёр Елена Невежина обратились к пермскому драматургу Ксении Гашевой с предложением принять участие в проекте «Гостиница «Центральная», посвящённому 300-летию Перми.

По словам Гашевой, эта тема возникла недавно, договор ещё не подписан, однако на словах ей предложили собрать материал об истории гостиницы-«семиэтажки» и знаменитых людях, связанных с ней, и написать инсценировку для спектакля. Вместе с Гашевой над текстом пьесы будет работать Валентин Донсков, муж Елены Невежиной, сценарист российских телесериалов.

Ксения Гашева сообщила, что берётся за работу с большим интересом. Из сюжетов, связанных с «семиэтажкой», её особенно «интригует» (по её собственному выражению) всё, что связано с балетом — освобождение из лагерей Екатерины Гейденрейх, которому способствовало прибытие в Пермь Агриппины Вагановой, первая постановка балета «Гаянэ», который бал написан Арамом Хачатуряном в знаменитой гостинице, пожар в театре накануне премьеры. Кроме того, драматурга интересует пребывание в Перми «менталиста» Вольфа Мессинга, писателей Юрия Тынянова и Лили Брик, а также тема любовных писем военных лет.

С режиссёром Еленой Невежиной Ксения Гашева уже работала: она написала инсценировку романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» для постановки Елены Невежиной в Театре-Театре.

Павел Селуков, который должен был создавать драматургическую основу спектакля, из проекта выбыл.

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