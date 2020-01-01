Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр погружается в пермскую тематику К юбилею города готовятся спектакли «Сердце пармы» и «Гостиница «Центральная» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр всерьёз погружается в пермскую тематику.

Как стало известно «Новому компаньону», театр получил грант оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми на реализацию творческого проекта «Гостиница «Центральная». Это драматический спектакль по пьесе пермского писателя Павла Селукова, написанной специально по заказу театра. Речь в нём пойдёт об истории знаменитой конструктивистской «семиэтажки» — гостиницы «Центральная» на углу улиц Сибирской и Советской. В годы Великой Отечественной войны здесь жили эвакуированные из столиц деятели культуры, в том числе композитор Арам Хачатурян, писатели Вениамин Каверин и Юрий Тынянов, солисты театра оперы и балета им. Кирова из Ленинграда.

Режиссёром новой постановки будет Елена Невежина, автор спектакля «Географ глобус пропил» (16+) по роману Алексея Иванова. Сейчас она занимается восстановлением «Географа» и готовится к работе над «Гостиницей»: для неё организованы встречи с пермскими архитекторами, историками и краеведами.

Ещё один пермский проект Театра-Театра — мюзикл по роману Алексея Иванова «Сердце пармы». Как сообщили в Театре-Театре, этот спектакль будет создаваться лабораторным методом: приглашены несколько творческих тандемов «композитор + драматург», которые, ознакомившись с материалом, представят на конкурс свои наработки. Лучший проект будет реализован.

Композитор Ольга Шайдуллина и драматург Михаил Бартенев уже включились в работу: побывали в Чердыни и окрестностях и обдумывают возможность создания мюзикла.

Ольга Шайдуллина — автор музыки к драматической опере «Антигона» (16+), которая принесла Театру-Театру девять номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска», в том числе номинацию «Работа композитора в музыкальном театре».

Михаила Бартенева можно назвать чуть ли не штатным либреттистом Театра-Театра: он автор текстов к «Доктору Живаго» (16+), «Алым парусам» (12+), «Вертинскому» (16+), «Восьми женщинам» (16+), «Трём товарищам» (16+), переводов в Jesus Christ Superstar.

Оба спектакля намечены к постановке в сезоне-2022/23.

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