Олеся Максименко Три муниципалитета Прикамья сохранили статус территорий Крайнего Севера Надбавки к зарплатам и пенсиям жителей сохранятся Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Правительство РФ утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Согласно постановлению, Гайнский, Косинский и Кочёвский районы Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера.

Ранее стало известно, что указом президента РФ Владимира Путина с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено.

Как объяснили в краевом правительстве, новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учётом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого автономного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье.

Все северные надбавки к зарплатам и пенсиям, которые положены жителям указанных территорий, сохранятся.

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