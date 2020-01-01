Власти Пермского края заявили о сохранении северных надбавок для жителей трёх районов Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Статус территорий Крайнего Севера у Косинского, Кочёвского, Гайнского районов Прикамья и надбавки жителям сохранятся, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено.

«Решение носит технический характер, — сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на разъяснения Минэкономразвития РФ. — Новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учётом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого автономного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье».

Вместе с тем уже внесён в правительство РФ проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В него включены все те же регионы, которые были ранее.

«Следовательно, никаких перемен в выплатах для жителей северных территорий края это решение не несёт. Все северные надбавки к зарплатам и пенсиям, которые положены людям, сохранятся», — добавил собеседник агентства.

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