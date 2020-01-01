Мария Сыропятова Поставка в Пермский край вакцины «Спутник Лайт» ожидается 17 ноября Препарат будут использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

В среду, 17 ноября, в Пермь должна прибыть крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом «Новому компаньону» рассказал источник.

Ранее в краевом минздраве сообщали, что поставка однокомпонентной вакцины ожидается во второй декаде ноября.

Напомним, после введения QR-кодов для посещения общественных мест в Пермском крае резко вырос спрос на «Спутник Лайт», и вакцина быстро закончилась. С 30 октября 2021 года согласно изменениям в рекомендации федерального минздрава «Спутник Лайт» будут использовать преимущественно для ревакцинации или вакцинации переболевших.

Для первичной вакцинации пациентам с ноября рекомендованы исключительно двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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