Мария Сыропятова
Поставка в Пермский край вакцины «Спутник Лайт» ожидается 17 ноября
Препарат будут использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших
В среду, 17 ноября, в Пермь должна прибыть крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом «Новому компаньону» рассказал источник.
Ранее в краевом минздраве сообщали, что поставка однокомпонентной вакцины ожидается во второй декаде ноября.
Напомним, после введения QR-кодов для посещения общественных мест в Пермском крае резко вырос спрос на «Спутник Лайт», и вакцина быстро закончилась. С 30 октября 2021 года согласно изменениям в рекомендации федерального минздрава «Спутник Лайт» будут использовать преимущественно для ревакцинации или вакцинации переболевших.
Для первичной вакцинации пациентам с ноября рекомендованы исключительно двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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