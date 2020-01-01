На этой неделе в Перми будут работать 10 передвижных пунктов вакцинации В них можно сделать прививки от коронавируса и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края, для желающих сделать прививку от коронавируса и гриппа на этой неделе будут работать 10 передвижных пунктов вакцинации.

С 16 по 21 ноября с 12 до 18 часов пункт будет работать в торгово-развлекательном комплексе «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1 этаж).

В гипермаркете Магнит «Семейный» на ул. Светлогорская, 15а — с 16 по 19 ноября с 11 до 17 часов, а 20 ноября с 9 до 14 часов.

С 16 по 19 ноября с 11 до 17 часов и 20-21 ноября с 10 до 18 часов прививки можно поставить в ВЦ «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1 этаж).

В ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1 этаж) режим работы прививочного пункта: 16-21 ноября с 11 до 17 часов.

С 16 по 21 ноября с 11 до 17 часов прививку можно поставить в МФЦ на ул. Куйбышева, 9, а в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2 очередь, 2 этаж) — с 16 по 19 ноября с 14 до 20 часов и 20-21 ноября с 12 до 18 часов.

Также пункты появятся в помещении Сбербанка (бульвар Гагарина, 65а, 2 этаж), режим работы с 16 по 19 ноября с 10 до 15 часов; в гипермаркете товаров для дома «Баумолл» (ул. Героев Хасана, 109, 1 этаж) — 16-19 ноября с 12 до 16 часов; в спортивном комплексе СПОРТХОЛЛ (Проспект Парковый, 58а) — 16 и 18 ноября с 10 до 12 часов: в ТРЦ «Облака» (ул. Ленина, 88, 2 этаж, кабинет 217) — 16-19 ноября с 11 до 17 часов.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее в минздраве сообщили о том, что прекратил работу передвижной прививочный пункт у ТРК «Столица».

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