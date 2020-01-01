Минздрав: Прививочный пункт возле ТРК «Столица» прекращает работу За вторым компонентом вакцины придётся ехать в Верхние Муллы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жителям, получившим первый компонент вакцины Спутник V в мобильном пункте возле ТРК «Столица» в Перми, для завершения иммунизации придётся ехать в Пермскую ЦРБ по адресу: ул. Верхнемуллинская, 75. Как пояснили в минздраве, это вызвано тем, что прививочный пункт у ДК им. Гагарина прекращает свою работу.

Как напомнили в ведомстве, ставить второй компонент вакцины можно не ранее, чем через 21 день после первого компонента и при отсутствии других противопоказаний.

За прививкой следует обращаться в административный корпус Пермской ЦРБ с 12 до 18 часов с понедельника по субботу.

Телефон для справок: 296 22 46.





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