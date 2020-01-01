В Перми за гибель людей в мини-отеле «Карамель» осуждены сотрудники ПСК и управляющей компании Инспектор МЧС оправдан Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Индустриальный районном суде Перми вынесен приговор двум должностным лицам, признанным виновными в гибели людей в мини-отеле «Карамель» в январе 2020 года. Еще один подсудимый оправдан. Об этом сообщает портал properm.

Так, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении приговорены замначальника подразделения ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев и бывший главный инженер ООО «УК «Профи-Дом» Вячеслав Хильков.

Инспектор пожарной безопасности ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев оправдан, за ним оставлено право на реабилитацию за уголовное преследование.

Первым по делу о массовой гибели в пермской мини-гостинице был осуждён владелец помещения Сергей Щербаков. 25 февраля 2021 года он приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, трагедия в отеле «Карамель» произошла 20 января 2020 года. Отель, который размещался в подвале дома, ночью залило кипятком из-за прорыва трубопровода. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги различной степени тяжести.

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