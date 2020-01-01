Суд вынес приговор по делу о гибели восьми человек при пожаре Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Кудымкаре

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье завершился судебный процесс по уголовному делу о гибели людей при пожаре 1 мая в одном из частных домов Кудымкара. Тогда погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ВЕТТА.

Виновным признан брат погибшей хозяйки дома, который нарушил требования пожарной безопасности при монтаже отопительного котла. Установлено, что деревянные конструкции дома загорелись от нагревания теплоизоляционного материала дымовой трубы.

Подсудимый признал вину частично, пояснив, что по просьбе сестры в 2019 году только установил оборудование, но эксплуатацию не осуществлял.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

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