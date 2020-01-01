На пожаре в Пермском крае погибли восемь человек, в том числе двое детей Возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Кудымкаре

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 1 мая в городе Кудымкаре Пермского края на пожаре в одноэтажном частом доме на ул. Пушкина погибли восемь местных жителей, в том числе двое детей 2011 и 2016 годов рождения.





В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 5 часов 33 минуты местного времени 1 мая. К моменту прибытия первых расчётов площадь пожара составляла 120 кв. м. Горели дом и хозяйственные постройки.





Причина пожара устанавливается.





Следственными органами СК РФ по Пермскому краю по факту гибели восьми человек во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).





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