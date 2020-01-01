Елена Синица Президенту Пермской художественной галереи присвоят звание почётного гражданина края Надежду Беляеву наградят за значительный вклад в развитие культуры региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Надежда Беляева

Константин Долгановский

Президенту ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» Надежде Беляевой могут присвоить звание «Почётный гражданин Пермского края». Соответствующий проект решения внёс в краевой парламент губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как говорится в документе, Надежду Беляеву предлагается наградить за значительный вклад в развитие культуры и искусства Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность.





Напомним, представление губернатору Прикамья о присвоении Беляевой звания почётного гражданина Пермского края было рассмотрено в августе на заседании Пермской думы.

Депутат Наталья Рослякова тогда отметила, что при Надежде Беляевой галерея стала одним из крупнейших художественных музеев страны. За присуждение почётного звания депутаты проголосовали единогласно.



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