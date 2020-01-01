В Перми с 1 января 2022 года расширят границы зоны платной парковки В неё включат участки улиц Белинского, Пионерской, Полины Осипенко Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2022 года для повышения эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми, а также в связи с существующим дефицитом парковочных мест планируется включение в зону платной парковки нескольких участков улиц, сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

В зону платного паркинга войдут:

— ул. Пионерская на участке от ул. Глеба Успенского до ул. Белинского;

— ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;

— ул. Белинского от ул. Пионерской до Комсомольской площади.

Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 руб. в час.

Как отметили в пресс-службе мэрии, перед расширением зоны платной парковки городские власти провели ремонт проезжей части и обустроили парковочные места на улицах Полины Осипенко и Пионерской.

Напомним, ранее в администрации заявляли, что планируют провести работу по включению в зону платной парковки нескольких кварталов в 2021 году, а в первом квартале 2022 года в Перми может появиться дополнительная парковочная зона с повышенным тарифом. Она будет ограничена улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова.

Решение о стоимости в этой зоне пока не принято. Однако в июне руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис высказывал предположение, что цена часа парковки в центре может вырасти до 25 руб.









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