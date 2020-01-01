В центре Перми стоимость платной парковки вырастет до 25 руб. Новая подзона появится между улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми появится подзона, стоимость платной парковки в пределах которой поднимется до 25 руб., об этом сообщил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Подзона появится между улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова.

Цена для остальной зоны платной парковки в Перми останется прежней — 20 руб. в час.

Как пояснил Максим Кис изданию 59.ru, «стоимость парковки — это механизм регулирования её заполняемости. Максимально она не должна превышать 90 процентов. Если пиковая загруженность начинает превышать максимум, нужно включить тот самый регуляционный механизм и увеличить стоимость».

Сроки введения подзоны не сообщаются.

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