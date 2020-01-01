В Пермском крае возбуждено пять уголовных дел по фактам подделки документов о вакцинации Об этом сообщил глава регионального полицейского главка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

В Прикамье возбуждено пять уголовных дел из-за подделки документов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», из пяти расследуемых уголовных дел три касаются изготовления поддельных справок, одно — факта использования поддельного QR-кода и ещё одно — факта коммерческого подкупа сотрудников медорганизаций за выдачу отрицательных ПЦР-тестов.

В июле «Новый компаньон» писал о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней жительницы Перми за изготовление пяти фиктивных медицинских исследований об отрицательных тестах на коронавирус.

Следствие установило, что поддельные справки подозреваемая сделала в июне 2020 года за денежное вознаграждение.

Ей инкриминируется статья УК «Подделка в целях сбыта и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей» и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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