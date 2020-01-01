Сотрудники полиции предостерегли пермяков от покупки поддельных сертификатов о вакцинации Наказание может составить до одного года лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото "Мой город Пермь"

В региональном управлении МВД проинформировали жителей края об ответственности за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, действующим законодательством РФ предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, привлекается к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Согласно ст. 327 УК РФ за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.