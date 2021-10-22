Елена Бардукова Пермские бизнес-центры не спешат проверять QR-коды В краевом оперштабе сообщили, что этим должна заниматься охрана на входе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 ноября в Прикамье введена обязательная система QR-кодов для сотрудников ряда компаний, которые размещаются в деловых и бизнес-центрах.

В частности, речь идёт об организациях, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». К ним относятся сотрудники сфер торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, финансовых, государственных учреждений и ряд других.

Соответствующий пункт введён в указ губернатора Пермского края №146 от 22.10.2021 о противокоронавирусных мероприятиях в регионе. Однако в документе не говорится о том, кто должен заниматься проверкой QR-кодов сотрудников данных организаций, какие ведомства будут следить за выполнением требования и какие санкции за это предусмотрены.

В оперштабе «Новому компаньону» пояснили, что проверкой QR-кодов на входе в бизнес-центры должна заниматься охрана. Соответствующие указания, в свою очередь, должны дать администрации офисных и деловых центров.

Сегодня, 9 ноября, журналист «Нового компаньона» побывал в четырёх бизнес-центрах Перми: Green Plaza, «Авангард», Sota и «Бажов». Ни в одном из них QR-код не потребовали. Более того, во всех центрах охранники сказали, что относительно таких проверок никаких указаний не получали.

В региональном минпромторге сообщили, что деловые и бизнес-центры министерству неподведомственны, и «кто должен давать разъяснения по их работе, неизвестно». Остаётся открытым и вопрос о том, кто будет заниматься проверкой исполнения новых требований. В краевом Роспотребнадзоре пояснили, что ведомство проводит только санитарно-эпидемиологические проверки — на наличие средств индивидуальной защиты, разметки, средств дезинфекции и т. д. Проверка же QR-кодов в его полномочия не входит.

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