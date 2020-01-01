Елена Синица С 8 ноября в Прикамье запрещена работа общепита в ночное время Ограничение не распространяется на услуги по доставке и самовывозу Поделиться Поделиться Твитнуть

С 8 ноября в Пермском крае вступит в силу ограничение на деятельность общепита в период с 23:00 до 06:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что ограничение не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах.





Кроме этого, вводится система QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. В частности, в бизнес-центрах и деловых центрах. В том числе, решение касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования.





При этом, допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19.





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