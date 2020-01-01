Елена Синица В Пермском крае не продлили локдаун При этом продолжит действовать система QR-кодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 ноября в Пермском крае возобновят работу заведения общепита, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, а также иные организации с предполагаемым скоплением людей. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что решение принято в связи со снижением нагрузки на «ковидные стационары». Оно произошло за период с начала действия в регионе правил посещения организаций лицами, имеющими сертификаты о вакцинации и QR-коды.

За месяц в крае сократилось число пациентов с коронавирусом и пневмониями, которым необходимо лечение в больницах, отмечают в оперштабе.Так, по данным на 4 октября, доля свободного коечного фонда составляла 9,1%, а к 5 ноября этот показатель вырос до 26%. За период с 30 сентября по 5 ноября в Пермском крае вакцинировалось 200,1 тыс. жителей.

Обращается внимание, что заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций можно посещать только при наличии QR-кода, подтверждающего факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних шесть месяцев.

При этом, в регионе продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше.

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