Объявлен конкурс на строительство дороги на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина Первый этап работ должен быть завершён к августу 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сайте госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ по строительству в Перми автомобильной дороги на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Работы первого этапа должны начаться 17 декабря 2021 года и завершиться 31 июля 2024 года.

Начальная (максимальная) цена — 3 млрд 420 млн руб.

Заявки принимаются до 1 декабря.

Напомним, строительство ул. Крисанова в Перми запланировано на 2021–2027 годы и разделено на два этапа. Предполагается, что на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина будут построены четыре полосы движения с «выделенкой» для общественного транспорта, а на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится двухуровневая развязка.

Общая стоимость проекта составляет 7,9 млрд руб.

Строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

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