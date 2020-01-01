Мария Сыропятова
Здание краевой музыкальной школы собираются построить за 1,9 млрд рублей
Объявлены торги на строительные работы
Стоимость строительства здания краевой музыкальной школы оценена в 1,9 млрд руб. Открытый конкурс объявлен на портале госзакупок. Строительство должно быть завершено к апрелю 2023 года.
Согласно техническому заданию, здание школы должно быть построено в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской. Проект здания был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м.
В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся. Заявки на торги принимаются до 30 ноября 2021 года.
Напомним, что строительство краевой музыкальной школы приурочено к празднованию 300-летия Перми. Этим летом дополнительные средства на строительство были выделены Законодательным собранием Пермского края. Общая стоимость строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию оценивается в 2,2 млрд руб.
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