Мария Сыропятова Здание краевой музыкальной школы собираются построить за 1,9 млрд рублей Объявлены торги на строительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Стоимость строительства здания краевой музыкальной школы оценена в 1,9 млрд руб. Открытый конкурс объявлен на портале госзакупок. Строительство должно быть завершено к апрелю 2023 года.

Согласно техническому заданию, здание школы должно быть построено в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской. Проект здания был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м.

В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся. Заявки на торги принимаются до 30 ноября 2021 года.

Напомним, что строительство краевой музыкальной школы приурочено к празднованию 300-летия Перми. Этим летом дополнительные средства на строительство были выделены Законодательным собранием Пермского края. Общая стоимость строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию оценивается в 2,2 млрд руб.





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