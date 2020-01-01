Елена Синица Педагогический университет присоединился к вузам, продлившим дистант Соответствующий приказ ректор ПГГПУ подписал 8 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) обучение для всех студентов продолжится исключительно в дистанционном режиме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза. Соответствующий приказ ректор ПГГПУ подписал 8 ноября.

Также поясняется, что контактная работа с преподавателями организована в электронной информационно-образовательной среде ПГГПУ.





Напомним, ранее сообщалось, что ряд пермских вузов продлил и дистант. Исключение составил Пермский политех, где часть студентов вернётся к очному обучению с 11 ноября.

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