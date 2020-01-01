Елена Синица
Педагогический университет присоединился к вузам, продлившим дистант
Соответствующий приказ ректор ПГГПУ подписал 8 ноября
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) обучение для всех студентов продолжится исключительно в дистанционном режиме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза. Соответствующий приказ ректор ПГГПУ подписал 8 ноября.
Также поясняется, что контактная работа с преподавателями организована в электронной информационно-образовательной среде ПГГПУ.
Напомним, ранее сообщалось, что ряд пермских вузов продлили дистант. Исключение составил Пермский политех, где часть студентов вернётся к очному обучению с 11 ноября.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть