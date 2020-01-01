Мария Сыропятова Рядом с Центральным рынком Перми снесли два здания Работы обошлись городскому бюджету в 1,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос НТО у рынка

Мария Сыропятова

Подрядчик завершил снос двух зданий со строениями на ул.Пушкина, 89 и 89а в Перми. Участок был очищен по заказу мэрии. Работы обошлись в 1 млн 193 тыс. руб.

Напомним, что снесённые строения были расположены на противоположной от рынка стороне улицы Пушкина в районе перекрестка с ул. Попова. Собственник объектов — город Пермь. Общая площадь застройки — 2,3 тыс. кв. м. Эти строения принадлежали Минобороны России и были переданы в муниципальную собственность несколько лет назад.

Соседний участок также принадлежал Минобороны РФ. После его передачи в собственность города в сентябре 2019 года он тоже был очищен от киосков и павильонов. Эксперты тогда говорили о том, что участок может быть интересен для застройки жильём или коммерческой недвижимостью.

В мэрии Перми в 2019 году разрабатывали проект планировки территории, который предполагал расширение улицы Попова. В сентябре 2021 года в мэрии Перми пояснили, что разработка проекта планировки продолжается.

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