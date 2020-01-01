Мария Сыропятова Здания рядом с Центральным рынком Перми снесут за 1,2 млн руб. Работы выполнит компания ООО «Стройпроект» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два здания вместе со строениями рядом с Центральным рынком должны снести за 1 млн 193 тыс руб. Протокол о подведении итогов аукциона выложен на портале госзакупок. Победителем торгов объявлена компания ООО «Стройпроект». Начальная стоимость работ составляла на аукционе – 1,9 млн руб.

Подрядчик должен снести строения, а также очистить площадку по ул. Пушкина, 89 и 89а от строительного мусора с последующим выравниванием участка.

Всего на аукцион было подано шесть заявок, три из которых были признаны соответствующими требованиям закупки.

Напомним, что все строения расположены на противоположной от рынка стороне улицы в районе перекрестка с ул.Попова. Собственник объектов — город Пермь. Общая площадь застройки — 2,3 тыс.кв.м. Эти строения принадлежали минобороны России и были переданы в муниципальную собственность несколько лет назад.

Соседний участок также принадлежал минобороны РФ. После его передачи в собственность города в сентябре 2019 года он был очищен от киосков и павильонов. Эксперты тогда говорили том, что участок может быть интересен для застройки жильём или коммерческой недвижимостью. В мэрии Перми в 2019 году разрабатывали проект планировки территории, который предполагал расширение улицы Попова. В сентябре 2021 года в мэрии Перми пояснили, что разработка проекта планировки продолжается.

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