Мария Сыропятова Долгострой на Толмачёва, 15 достроят в 2022 году Стоимость завершения работ — 525 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем торгов на достройку жилого дома на ул.Толмачёва,15 объявлена компания ООО «Вектор-строй». Протокол об этом размещён на портале госзакупок. По решению комиссии контракт должен быть заключён по начальной цене аукциона — 525 млн руб. На аукцион были поданы две заявки, но только одна была признана соответствующей требованиям закупки.



Организатор торгов — краевой фонд защиты прав дольщиков. Средства — краевого и федерального бюджетов.

Подрядчик должен будет достроить жилой дом на 167 квартир. Общая площадь участка 3,7 тыс кв.м., общая площадь здания — 12,7 тыс кв.м. Общая площадь квартир с балконами — 9,3 тыс кв.м.

Срок завершения работ — не позднее 300 дней с момента подписания контракта с подрядчиком.

Напомним, что в 2019 году по заказу ПАИЖК была разработана проектная документация на завершение строительства жилого здания. Первоначально жилищно-строительный кооператив дольщиков отказался от региональных мер поддержки и направил ходатайство в федеральный фонд защиты прав дольщиков. Затем федеральный фонд принял решение о достройке объекта. После заключения соответствующего соглашения с региональным фондом, ЖСК «Толмачёва, 15» передал права в региональный фонд.

Летом 2021 года попытка разыграть на торгах достройку жилого здания не увенчалась успехом. На конкурс была подана только одна заявка, но она не соответствовала требованиям закупки.

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