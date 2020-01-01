Елена Бардукова Долгострой на ул. Толмачёва в Перми достроят за 405 млн руб. Заявку на участие в аукционе можно подать до 9 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края объявил аукцион на проведение строительно-монтажных работ первого проблемного дома региона — на ул. Толмачёва, 15. Начальная цена контракта — 405 млн руб.

Подрядчик должен закончить возведение 18-этажного здания с подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже в течение 320 дней с момента подписания контракта.

Заявки принимаются до 9 июня 2021 года включительно.

Напомним, дом на ул. Толмачёва, 15 начали строить в 2008 году, его планировалось завершить в 2011 году. В 2015 году застройщик — ООО «СтройСфера» — был признан банкротом, его директор Михаил Пьянков — виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве компании.

В 2019 году ПАИЖК организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. В феврале 2020 года ЖСК «Толмачёва, 15» получил разрешение на достройку дома.

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