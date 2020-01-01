Анна Брюханова Подрядчик на оснащение Тихого Компроса подсветкой найден со второй попытки Стоимость работ составит 62,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Определён поставщик работ по оснащению праздничной подсветкой зданий на Тихом Компросе. По итогам электронного аукциона победителем признан ИП Ромазанов А. И. Цена контракта составила 62,2 млн руб. Второе место заняло ООО «Светотехническая компания «МТ Электро». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Праздничная подсветка появится на зданиях по адресу Комсомольский проспект, 73, 76, 82, 83, 84, 90, 92. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать сценарии подсветки для 13 мероприятий, среди которых Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества, День Победы и День России и города. Срок выполнения работ — до 15 октября 2022 года.

В конце октября в краевое УФАС поступила жалоба на нарушение антимонопольного законодательства. ИП Неудахин С. Н. заявил, действия заказчика ограничили конкуренцию.

В требованиях к заявке сказано, что участник закупки должен иметь соответствующий опыт по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта. Заявитель считает, что «оснащение архитектурной подсветкой фасадов зданий» не относится к работам по строительству или реконструкции.

ИП Неудахин С. Н. также указал, что монтаж и установка конструкций подсветки не является работой технической сложности или инновационного характера. Поэтому особый уровень квалификации не требуется, считает заявитель.

Пермское управление антимонопольной службы признало жалобу недействительной и возобновило закупку.

Напомним, что первый аукцион на оснащение Тихого Компроса праздничной подсветкой признали несостоявшимся. Всего на архитектурную подсветку в Перми планируют потратить 1,2 млрд руб.

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