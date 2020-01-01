В Перми заработает дополнительный мобильный пункт вакцинации от коронавируса Он будет находиться в Мотовилихе у ТЦ «КИТ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В минздраве сообщили о начале работы дополнительного пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа. Он откроется 3 ноября по адресу: Пермь, ул. Крупской, 79а Автобус будет стоять на площади перед торговым центром «КИТ»..

Часы работы — с 10 до 18 часов.

Ранее в министерстве здравоохранения анонсировали работу восьми мобильных пунктов вакцинации в Перми на этой неделе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 68,4 тыс. человек, еще 13,8 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.

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