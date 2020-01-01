Мэрия утвердила концепцию празднования Нового года в Перми Она получила название «Русское новогодье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Световая инсталляция к Новому году в Перми. Пегас

Администрация Перми

На заседании пермского оргкомитета по подготовке к Новому году утверждена концепция празднования, получившая название «Русское новогодье», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Концепцией предусмотрено праздничное оформление свето-иллюминационными объектами 6 новогодних маршрутов в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах, также световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и посёлка Новые Ляды.

Администрация Перми

Жители увидят не только уже известные им световые фигуры оленей, праздничных елей, шаров, арт-объекты «Летающая тарелка»,«Фонтан», «Космонавт», но и новые свето-иллюминационные объекты, такие как «Зимние узоры», «Пегас», «Снежная королева», световой занавес над главной городской елкой.

Администрация Перми

Планируется, что праздничное оформление Перми завершится к 20 декабря.

Кроме того, во всех районах города будут построены традиционные ледовые комплексы. Они появятся в сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, в саду им. Миндовского, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».

Отмечается, что особое внимание при организации подготовки к празднованию Нового года и Рождества будет уделено вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности.

Напомним, в августе глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что в этом году традиционный ледовый городок в краевой столице будет выполнен в советской тематике.

Администрация Перми

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