Елена Синица Для лечения «ковидных» пациентов в Прикамье не хватает 900 врачей Министр здравоохранения объяснила, почему в регионе не развёртывают временный госпиталь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае для лечения больных COVID-19 не хватает 900 врачей. Об этом на пленарном заседании краевого парламента сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Отвечая на вопрос о необходимости развёртывать временный госпиталь для «ковидных» больных, министр сказала, что проблема заключается не в здании, а в нехватке персонала.





«Если бы у нас были врачи и средний медперсонал, мы бы развернули госпиталь. Этот вопрос обсуждался ещё в прошлом году, рассматривалось несколько объектов. В частности, завод Шпагина, — пояснила Анастасия Крутень. — Были проведены расчёты и сроки развёртывания составляли до 1,5 недель. Но у нас не хватает медработников. Нам неоткуда взять реаниматологов. Мы пошли по пути увеличения коек в существующих стационарах. Просто нет людей».





Напомним, министр также сообщила о средней продолжительности жизни жителей Прикамья и основных причинах смерти.

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