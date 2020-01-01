Елена Синица В 2020 году средняя продолжительность жизни прикамцев упала до 69,5 лет В допандемийный год этот показатель достигал 71,3 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В 2020 году средняя продолжительность жизни жителей Прикамья упала до 69,5 лет. В 2019 году этот показатель составлял 71,3 года. Об этом на пленарном заседании Заксобрания сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

По словам Крутень, в 50% случаев смерть была связана с болезнями кровообращения, в 13% — новообразования, а в 8% — внешние причины.

Далее в рейтинге причин идёт коронавирус (6%), болезни органов пищеварения (6%), болезни органов дыхания (3%). Ещё 14% занимает категория «прочие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.