Новый подрядчик санавиации Прикамья эвакуировал 84 пациента АО «НССА» выполнило 58 вылетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Новый подрядчик санавиации — АО «Национальная служба санитарной авиации» — подвёл итоги работы в Прикамье за три с половиной месяца.

За это время организация выполнила 58 вылетов в территории Пермского края, из населённых пунктов в региональную столицу для лечения в стационарах Перми эвакуировано 84 человека. Шестеро из них — дети.

В октябре медики санавиации эвакуировали жителей Чернушки, Чусового, Чайковского и других городов в основном с сосудистыми катастрофами — инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.

Напомним, новый перевозчик приступил к вылетам 14 июля.

Договор с предыдущим подрядчиком — авиакомпанией «СКОЛ» — был разорван.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.