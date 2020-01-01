Новый подрядчик санавиации Прикамья эвакуировал 84 пациента
АО «НССА» выполнило 58 вылетов
Новый подрядчик санавиации — АО «Национальная служба санитарной авиации» — подвёл итоги работы в Прикамье за три с половиной месяца.
За это время организация выполнила 58 вылетов в территории Пермского края, из населённых пунктов в региональную столицу для лечения в стационарах Перми эвакуировано 84 человека. Шестеро из них — дети.
В октябре медики санавиации эвакуировали жителей Чернушки, Чусового, Чайковского и других городов в основном с сосудистыми катастрофами — инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.
Напомним, новый перевозчик приступил к вылетам 14 июля.
Договор с предыдущим подрядчиком — авиакомпанией «СКОЛ» — был разорван.
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