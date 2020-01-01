Елена Синица Заксобрание Прикамья поддержало сокращение налоговых льгот для крупных предприятий Законопроект принят в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 28 октября, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, в рамках которого депутаты рассмотрели законопроект об отмене ряда налоговых преференций.

В частности, законопроект предполагает отмену дифференцированных ставок по налогу на имущество в отношении новых основных средств. Кроме этого, предлагается пересмотреть объём инвестиций в приоритетные региональные инвест­проекты.

На пленарном заседании было принято решение одобрить законопроект в первом чтении.

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