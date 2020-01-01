Елена Синица Комитет по налогам Заксобрания поддержал предложение сократить льготы для крупных налогоплательщиков Изменения могут вступить в силу уже в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2022 года для крупных предприятий края предлагается отменить ряд налоговых преференций. Такие поправки к краевому закону «О налоге на имущество организаций» внёс губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В частности, законопроект предполагает отмену дифференцированных ставок по налогу на имущество в отношении новых основных средств.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что «льгота охватывает нецелесообразно широкий круг налогоплательщиков». В результате, из-за данной меры с 2011 по 2020 года краевой бюджет потерял 10,9 млрд руб.

А в 2020 году из-за применения льготных ставок для новых основных средств региональная казна недополучила 836 млн руб.

Региональные власти предлагают снижать сумму налога на прибыль организаций за счёт использования инвестиционного налогового вычета.

Кроме этого, в планах отменить льготы в отношении имущества для охраны природы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они считаются устаревшими. За 2020 год потери от этой льготы для краевого бюджета составили 337 млн руб.

Кроме этого, власти Прикамья предлагают пересмотреть объём инвестиций в приоритетные региональные инвест­проекты. Поясняется, что к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объемом вложений от 100 до 500 млн руб. (сейчас от 100 млн до 1,5 млрд руб.), к средним — от 500 до 1,5 млрд руб. (сейчас от 1,5 до 10 млрд руб.), к крупным — от 1,5 млрд руб. (сейчас от 10 млрд руб.).

Отмечается, что при реализации малых инвестпроектов организации могут воспользоваться льготной ставкой по налогу на прибыль — 1%, средних — 10%, крупных — 15%.

При этом, на льготные ставки по малым и средним проектам смогут рассчитывать только субъекты малого и среднего предпринимательства. А вот крупные предприятия могут воспользоваться ставкой в 15% вне зависимости от объёма инвестиций.

Также предлагается запретить одновременно использовать льготу по налогу на прибыль для инвестпроектов и льготы по налогу на имущество для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также для организаций, сдающих в аренду воздушные транспортные средства.

В случае принятия законопроекта, изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. Проект закона рассмотрят на октябрьском пленарном заседании.

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