В Прикамье обсуждают отмену налоговых льгот для крупных предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о намерении отменить ряд налоговых льгот для крупных предприятий.

По словам главы региона, крупные корпорации финансово устойчивы и имеют возможность платить налоги без льгот. Какие льготы подлежат отмене, Махонин не назвал. Известно лишь, что экологические льготы, скорее всего, сохранятся.

Напомним, на том же заседании были анонсированы пониженные налоговые ставки для начинающих предпринимателей в Пермском крае. Их планируется ввести с 2022 года.





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