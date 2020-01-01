Мария Сыропятова С 2022 года для начинающих предпринимателей в Пермском крае могут ввести пониженные налоговые ставки Их планируют распространить на все отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Для предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в Пермском крае с 2022 года могут быть предоставлены пониженные налоговые ставки, если они недавно открыли свой бизнес. Об этом на заседании совета по предпринимательству рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ближайшее время планируется выйти с этим предложением в Законодательное собрание Пермского края.

«С января 2022 года, если предприниматель зарегистрировался по «упрощёнке», в течение трёх лет будут предоставлены налоговые преференции, — отметил Дмитрий Махонин. — Если был выбран режим «расходы минус доходы», то в первый год работы ставка составит 5%, на второй год — 7%, на третий — 10%. При режиме «доходы» в первый год — 1%, на второй — 2%, на третий — 4%».

При этом планируется эту меру поддержки распространить на все отрасли. Срок действия — до 2026 года. Для тех, кто зарегистрировался в 2026 году, также будет возможность получать льготу в последующие два года.

На заседании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил также о намерении отменить ряд налоговых льгот для крупных предприятий.

Кроме того, озвучено решение о присвоении особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Пермь» рядом с Осенцами статуса приоритетного инвестиционного проекта.





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