Мария Сыропятова Особая экономическая зона рядом с Осенцами получит название «Пермь» Проект планируют реализовать до конца 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» рядом с Осенцами получило статус приоритетного инвестиционного проекта. Это решение приняли на заседании совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края.

В результате особая экономическая зона получит земельный участок в 234,77 га в Гамовском сельском поселении, в непосредственной близости от промышленного узла Осенцы.

«Строительство внутренней инфраструктуры, сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, внутриплощадочные проезды, ливневая канализация, — перечислил основные объекты для создания особой экономической зоны директор АО «Управляющая компания «ОАЗ Пермь» Илья Шулькин. — Это то, что в первую очередь интересует инвесторов, поскольку позволяет сократить время и сэкономить средства на свою деятельность».

Стоимость инвестпроекта составит 1,3 млрд руб. Его планируют реализовать до конца 2024 года. В планах — привлечь 15 млрд руб. инвестиций и создать 1,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, о создании особой экономической зоны стало известно весной 2021 года. Её первым резидентом станет ООО «Группа Полипластик». Компания готова вложить в проект около 350 млн руб.

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