Консультанты в залах и примерочных непродовольственных магазинов в праве отказать в услугах посетителям без QR-кодов В минпромторге Прикамья разъяснили ограничения работы общепита и торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговые центры закрыты

Константин Долгановский

Региональное министерство промышленности и торговли опубликовало разъяснения по ограничительным мерам, введённым с 25 октября в отношении заведений общепита, объектов розничной торговли непродовольственными товарами и других организаций.

Что касается допуска посетителей в организации общепита, то он может осуществляться только при наличии у людей QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе. При этом сохраняется запрет на работу в ночное время (с 01:00 до 06:00). Столы в кафе и ресторанах должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, также сотрудники обязаны выполнять все другие антиковидные рекомендации Роспотребнадзора. Как подчёркивают в министерстве, при этом доставка и самовывоз блюд может осуществляться круглосуточно и без проверки QR-кодов.

Сотрудники магазинов непродовольственных товаров независимо от их площади и месторасположения (то есть как в торговых центрах и комплексах, так и формата «у дома») вправе продавать продукцию, а также оказывать услуги, обслуживать в торговых залах и примерочных только при условии наличия у посетителя сертификата или QR-кода.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу коснётся только непродовольственных магазинов в ТЦ, ТК, ТРЦ и ТРК площадью более 400 кв.м, а проверка QR-кода или сертификата будет осуществляться только при покупке товара или услуги на кассе.

Для проверки действительности сертификата или QR-кода клиенту заведений общепита и магазинов необходимо предъявить удостоверение личности. То есть это может быть не только паспорт, но и студенческий билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и др.

Отмечается, что обслуживание в продуктовых магазинах и аптеках осуществляется без ограничений для непривитых и непереболевших граждан.

Специалисты минпромторга также напомнили, что с 8 ноября вступают в силу антиковидные правила в отношении салонов красоты, подразделений финансовых организаций, сфер бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, образования. Согласно новым правилам, допуск на рабочие места работников будет осуществляться только при наличии у них сертификатов и QR-кодов либо справок о медотводах к вакцинации, выданных врачебными комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ.

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