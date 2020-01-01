Продавший пермскому стрелку оружие магазин оштрафован на 20 тыс. рублей Продавцы не сообщили в МВД о студенте-покупателе Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Пермский магазин «Оружейник», где 18-летний Тимур Бекмансуров купил патроны и ружьё, оштрафован на 20 тыс. руб. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

После стрельбы в казанской школе антитеррористическая комиссия Пермского края обязала магазины сообщать в МВД о всех покупателях от 18 до 24 лет, которые приобретают боеприпасы. Однако в «Оружейнике» этого не сделали. Сотрудники заявили, что проверили только лицензию на оружие, возраст там не указан, а паспорт они смотреть не обязаны. В итоге суд принял решение наложить на магазин штраф.

Ранее на камеры видеонаблюдения попал момент, как Бекмансуров 27 августа в этом магазине покупает 105 патронов. Это была четвёртая его покупка в «Оружейнике». Первая была ещё в мае.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.

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