Мария Сыропятова
В понедельник в Перми заметно уменьшилось число пассажиров общественного транспорта
В мэрии объясняют статистику началом ковидных каникул
В первый нерабочий день, 25 октября 2021 года, пассажиропоток в общественном транспорте Перми показал снижение на 17%. Об этом сообщили «Новому компаньону» в департаменте транспорта мэрии.
В администрации объясняют статистику началом ковидных каникул и заявили о корректировке графиков движения десяти автобусных маршрутов.
Напомним, что с 25 октября по 7 ноября 2021 года в Пермском крае из-за сложной эпидситуации объявлены нерабочие дни.
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